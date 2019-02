“Elk jaar 440.000 euro om oude straatlampen te vervangen door led-lampen” Joyce Mesdag

27 februari 2019

De gemeenteraad heeft 81.579 euro vrijgemaakt om de oude straatverlichting in de Pontstraat, Truweelstraat, Gauwelstraat, Kerkhofplein, Kerkomtrek, Outrijvestraat, Plein, Spichtestraat en de Stijn Streuvelstraat, allemaal in Heestert, te vervangen door led-verlichting. “Led-verlichting is de nieuwe standaard, omwille van zuinigheid en de mogelijkheid om eenvoudiger te kunnen schakelen en doven en te dimmen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Als je de dalende prijzen an de grote levensduur in rekening neemt,zie je dat de terugverdientijd van dergelijke investeringen steeds gunstiger wordt. Uit een inventaris blijkt dat 60% van onze 5400 verlichtingstoestellen ouder is dan 15 jaar. Als we onze doelstellingen willen halen, en CO2-reductie in onze gemeente naar beneden willen halen, is een jaarlijks investeringsbudget van 440.000 euro noodzakelijk. Dat budget is opgenomen in ons meerjarenplan. Deze 81.579 euro is dus een van de investeringen die we dit jaar zullen doen in dat kader. De oudste armaturen en deze met het hoogste verbruik worden eerst vervangen.” Raadslid Yves De Bosscher gaf nog mee het een gemiste kans te vinden dat Zwevegem niet inzet op het dimmen of doven van straatverlichting ‘s nachts.