"Een lotje kopen in de loterij": drie kwieke senioren uit onze regio zoeken de liefde in Hotel Römantiek Joyce Mesdag

29 januari 2019

20u06 0

Hotel Römantiek volgt vanaf morgen 24 kwieke senioren die (opnieuw) de liefde van hun leven willen vinden in het zonnige Tunesië. Onze regio is er goed vertegenwoordigd, met Norbert Duquesnoy (76) uit Vichte, Georgette Cottenier (73) uit Otegem en Anne-Marie Cornelia (65) uit Sint-Denijs.

Dat ze ‘kwiek’ zijn, onze drie senioren, kan je een understatement noemen. Georgette vind je bijvoorbeeld meerdere keren per week op de fiets, bij wielertoeristenclub Ponderosa. “Ik zit intussen in de groep die het traagst fietst, maar we fietsen toch nog elke zondag 60 km, hoor.” En Anne-Marie, die doet aan Japanse krijgskunst. “Dat is een kruising van yoga en dansen”, legt ze uit. “Je maakt eigenlijk sierlijke gevechtsbewegingen, zonder de ander te raken. Ik kan er al mijn negatieve energie in kwijt. Daarnaast zit ik ook in twee breiclubs, om er mijn creativiteit kwijt te kunnen, én ik volg Italiaans.”

Norbert zag de laatste afleveringen van de vorige reeks van Hotel Römantiek, en kreeg meteen zin om zelf mee te doen. “Het concept op zich is gewoon erg goed. Dat mensen van onze leeftijd nog eens aan bod komen, vind ik geweldig. Toen ik op de website een oproepje zag voor nieuwe kandidaten, besloot ik mijn kans te wagen. Het voelde aan als een ‘lotje’ kopen voor de loterij, maar dan met de kans om een verrijkend avontuur te mogen meemaken en nieuwe, sympathieke mensen te leren kennen.” Norbert was niet echt op zoek naar een dame. “Maar het mocht wel, eigenlijk. Het is intussen anderhalf jaar geleden dag ik mijn vrouw Roos ben verloren aan borstkanker.”

Bij Georgette was het haar kleindochter die haar inschreef. “We hebben de vorige edities allebei op de voet gevolgd, en ze zei altijd dat dat echt nog iets voor mij was. Het leek me sowieso leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Wie weet kom ik nog iemand tegen die bij mij past, redeneerde ik. Ik ben gescheiden in 2003, en sindsdien ben ik alleen. Ik heb veel vrienden, en ben actief in verschillende verenigingen, dus ik heb wel veel om handen. Maar ’s avonds ben ik vaak alleen, en eigenlijk mag daar wel eens verandering in komen, vind ik.”

Anne-Marie steekt het ook niet onder stoelen of banken: ze zou ook graag terug liefde in haar leven halen. “Ik ben 20 jaar alleen, sinds ik gescheiden ben. Ik heb al die tijd vooral mijn vier kinderen grootgebracht. De liefde was op dat moment wat minder belangrijk. Maar nu verlang ik wel weer naar een partner in mijn leven.”

Norbert was vroeger een gepassioneerd reisleider, onder meer bij Herman & Vandamme. “De Franse wijnstreken waren mijn vaste stek: Champagne, Bordeaux, Bourgogne,… maar ook naar Italië en Schotland ben ik heel vaak mee geweest als reisgids. Ik denk dat mijn achtergrond als reisleider wel nu en dan eens naar boven zal komen, ik heb geregeld wel eens leuke weetjes op de andere kandidaten losgelaten. Misschien dat de schoolmeester in mezelf ook wel niet altijd te onderdrukken was”, lacht Norbert, die directeur was van de basisafdeling van het Atheneum in Avelgem. In 2014 deed Norbert zijn laatste reis als leider. “Want toen is Roos ziek geworden, en toen was het mijn plicht om bij haar thuis te blijven. Ik heb de drie jaar dat ze ziek is geweest, alles gedaan wat ik kon voor haar. Ik denk wel dat ze me dit avontuur zeker had gegund. Ik heb in elk geval een hele leuk tijd gehad.”

Veel mogen de kandidaten uiteraard niet lossen over het verloop van het programma. Maar Georgette vond in Anne-Marie alvast een hartsvriendin. “Het klikt heel goed, en het is een hele meevaller dat we zo dicht bij elkaar wonen. Dit weekend zijn we samen naar een optreden geweest van Sven De Leijer.”

De eerste uitzending is woensdag 30 januari om 20.35u, op Vier.