"Bij de psycholoog is Sander jammer genoeg nooit geraakt" NA OVERLIJDEN ZOON VERKOOPT MAMA EENDJES VOOR 'TE GEK!?' JOYCE MESDAG

19 november 2018

02u23 0 Zwevegem 1.000 gehaakte eendjes heeft Sofie Florin uit Zwevegem intussen verkocht voor Te Gek!?, een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Haar zoon Sander (18) stapte enkele maanden geleden uit het leven. Zaterdag vond als eerbetoon ook een benefietconcert plaats.

Dat Te Gek!? binnenkort een mooie storting mag verwachten, in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel, is nu al duidelijk. Het begon nochtans klein. "In de weken na Sanders overlijden ben ik beginnen haken", vertelt Sofie. "Gewoon, om mijn gedachten wat te verzetten. Toen ik na enkele maanden opnieuw aan de slag ging, bleef ik verder haken, op de trein. Ik werd daar zo vaak over aangesproken, dat ik dacht: 'hier moet ik iets méér mee doen'."





Sofie begon de eendjes te verkopen voor het goede doel. Dat was snel gekozen. "In februari dit jaar kwam Sander op een dag bij me zitten. Hij voelde zich écht niet goed, zei hij. Hij had schrik dat hij aan een psychose leed. We maakten een afspraak bij de psycholoog, maar daar is hij nooit geraakt. Enkele dagen later is hij al uit het leven gestapt. Compleet onverwacht. Ik wist wel dat hij zich niet goed in zijn vel voelde, maar niet in die mate dat hij er niet meer wilde zijn. Te Gek!? is net een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Daar kunnen wij, zeker na wat wij meegemaakt hebben, alleen maar achter staan."





Broers Cappelle

De actie 'Eendje voor Sander' is een ware voltreffer. "Intussen hebben we er al 1000 verkocht", vertelt Sofie. "Ik kan ook niet meer volgen, dus er helpen gelukkig enkele vrienden om eendjes te haken. Mijn zus heeft wenskaarten gemaakt met het eendjesthema erop, ook ten voordele van Te Gek!?. Een vriendin heeft er een pannenkoekenverkoop aan gekoppeld, enzovoort."





Zaterdag was er ook nog eens een benefietconcert in de Sint-Pauluszaal in Zwevegem, met onder meer een optreden van Het Onderspit, rond Jan Cappelle, en Remy Olivier van de band Hazy. "Ik lijd zelf al twee jaar aan een depressie, en heb heel vaak zwarte dagen", vertelt Remy. "Heel veel van mijn teksten gaan over dat gevecht, ik hoop dat ik anderen op die manier kan helpen. Aan een benefietconcert met Te Gek!? als goed doel werk ik dan ook heel graag mee." Wannes Cappelle, broer van Jan en zanger van Het Zesde Metaal, kwam ook even langs, als verrassing voor grote fan Sofie. "Het was echt een succes, ik ben heel tevreden", glundert ze. "Ik ben mijn vrienden heel dankbaar. Zowel zij die al zoveel geholpen hebben met haken als diegenen die mee hun schouders onder dit concert gezet hebben." De vrienden van Sander, die 'mochten' niet helpen zaterdag. "Ze doen al méér dan genoeg met de eendjesverkoop, ze komen die met bakken tegelijk halen. Vandaag wilde ik dat zij zich zouden amuseren." Tilde Ronsse en Elise Heremans tekenden zaterdag present. Ze kenden Sander van bij Chiro Moen. "Ook wij hadden zijn beslissing om uit het leven te stappen totaal niet zien aankomen. Het weekend ervoor waren we nog samen op weekend geweest met de Chiro, en leek er niets aan de hand. We vinden het fantastisch wat Sanders mama doet, we hebben heel veel respect voor haar." Een eendje aankopen, kost 7 euro kan via de Facebookpagina 'Eendje voor Sander'.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.