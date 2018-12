Zwerfvuilcamera en Proper Hoogstratenteam in strijd tegen sluikstorten Toon Verheijen

21 december 2018

19u24 0 De stad Hoogstraten drijft de strijd tegen zwerfvuil nog een beetje op. De stad heeft recent na wat testen een bewakingscamera gekocht en er start midden januari een opkuisploeg ‘Proper Hoogstraten’.

Zwerfvuil is de laatste jaren ook in Hoogstraten een almaar toenemend fenomeen. Het was ook bij elke politieke partij een verkiezingsitem. Het was onder meer CD&V dat ijverde voor de oprichting van een nieuwe ploeg, het ‘Properteam’. “De afgelopen jaren hebben wij al heel wat inspanningen gedaan om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken en om de problematiek beter in beeld te krijgen”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. “Het is geen kwestie van vriendelijk aan onze burgers te vragen om geen afval meer te dumpen. Het blijkt bijzonder moeilijk is om een mentaliteitsverandering te realiseren. Daarom zet het stadsbestuur bewust in op een totaalaanpak.”

Overlastplaatsen

De stad testte eerder dit jaar al een aantal camera’s uit en heeft nu beslist om er eentje aan te kopen. Deze camera wordt geplaatst op locaties die regelmatig te kampen hebben met sluikstort. “Deze camera wordt slim opgesteld, zodat gevoelige locaties 24/24 en 7/7 in het oog gehouden kunnen worden en daders gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Het stadsbestuur monitort de werking van de camera dagelijks. Wordt deze positief bevonden, is de kans groot dat er extra aangekocht worden. De camera zal vooral ingezet worden op Den Dijk, Wortel Kolonie, Bosuil, Lage Rooy en een aantal locaties midden in het centrum. Daders die gevat worden riskeren een boete van 250 euro. Deze camera kan bovendien ook ingezet worden voor toezicht op andere overlastproblematieken of criminele feiten. Bijvoorbeeld op locaties die gevoelig zijn voor wildplassen zoals de Peperstraat. Of voor extra toezicht bij bepaalde evenementen zoals Hoogstraten in Groenten en Bloemen. In 2017 kregen 9 mensen een GAS-boete voor sluikstorten, in 2016 waren er dat 13 en in 2015 eveneens 9. Identificatie is niet gemakkelijk. Maar dankzij de camera die de stad heeft aangekocht, zullen we anonieme sluikstorters beter kunnen identificeren.”

Proper Hoogstraten

Op 14 januari start in Hoogstraten de ploeg Proper Hoogstraten. De medewerkers van Proper Hoogstraten gaan zwerfvuil en sluikstort ruimen op toeristische routes, op speelpleinen, op de schoolroutes, op bedrijventerreinen en bij jouw in de buurt. Ze houden het straatmeubilair, speeltoestellen, bushokjes netjes. “We worden hierin bijgestaan door Natuurwerk”, zegt Tinne Rombouts. “Zij werken met doelgroepwerknemers.”