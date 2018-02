Zwalmse wandelclub deelt cheque uit 27 februari 2018

Wandelcub Op Stap Zwalm overhandigde na de succesvolle twaalfdorpentocht een cheque van 483 euro aan Vevoza, een niet-politiek gebonden non-profit organisatie met ontwikkelingsprojecten in landelijk Zuid-Afrika. Vevoza wil er de enorme werkloosheid en armoede bestrijden door middel van het opstarten van een arbeidsbureau voor laaggeschoolde, kansarme jongeren en werklozen. "Deze financiële bijdrage is nog maar het begin", zegt voorzitter Luc Van Moorleghem van de Zwalmse wandelclub. "Op 10 augustus nemen we met tien leden deel aan de dodentocht. Na aankomst zal daar een tweede cheque overhandigd worden."





(TVR)