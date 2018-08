Zwalmenaar vereeuwigt uitvaarten in foto- en videoreportages "Beelden helpen bij verwerkingsproces" Thomas Vandewalle

28 augustus 2018

10u52 0 Zwalm Foto- en videoreportages op begrafenissen. Dat is de trend waar de 21-jarige Nordin De Cock uit Zwalm voortaan op inspeelt. “Foto's tonen achteraf zaken aan de nabestaanden waar ze geen oog voor hadden én kunnen een rol spelen in het verwerkingsproces”, vertelt Nordin.

Na de fotoreportage over de huwelijksdag, de communie en de geboorte is er nu ook de fotoshoot van de uitvaartplechtigheid. De uitvaartceremonie op foto's kan je zien als een nieuwe trend die komt overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waar het concept 'uitvaartfotografie' al sterk is ingeburgerd. Toch was het ook vroeger bij ons geheel normaal. Zo stonden pakweg 60 jaar geleden beroepsfotografen aan te schuiven om hun diensten aan te bieden aan de nabestaanden voor het nemen van foto's. “Al zagen de foto’s er toen vaak wel wat luguber uit”, vertelt Nordin De Cock van het bedrijf PhotoFly dat ook reportages maakt van huwelijken, pasgeboren baby’s, enzovoort. “Er werd zelfs gebruik gemaakt van stokken en prikkeldraad om de overledenen er terug levend te laten uitzien. Dat is niet wat wij gaan doen. Wij maken enkel foto- en videoreportages van het moment van afscheid van een dierbare.”

Verwerkingsproces

De dag van de begrafenis is er een van vertwijfeling en verdriet, die aan de nabestaanden in een roes voorbij gaat. “Foto's tonen achteraf zaken waar ze geen oog voor hadden én kunnen een rol spelen in het verwerkingsproces”, pikt medezaakvoerder Vadim Lapère in. Hij werkte het concept samen met Nordin uit. “Het gemis aan een aandenken van dat bijzondere moment steekt pas later de kop op waardoor er vaak niet aan gedacht wordt. Nochtans zorgt het vastleggen van het moment van afscheid voor een laatste herinnering die verdriet kan helpen verwerken.”

Discreet

De begrafenisondernemers in de regio lijken alvast gewonnen voor het idee, want de jonge ondernemers hebben nu al verschillende contracten beet. Die beginnen te lopen vanaf 1 september. “Van de aangeschreven groep reageerde meer dan 80 procent zeer enthousiast op ons voorstel”,aldus Nordin. “Het spreekt voor zich dat we ons tijdens de begrafenis, koffietafel of herdenking op het kerkhof zeer discreet zullen opstellen. Onze fotografen worden daar speciaal voor opgeleid en ook de apparatuur wordt aangepast. Zo worden enkel camera’s gebruikt die geen lawaai maken bij het nemen van een foto. Dat zou namelijk de sereniteit verstoren. In samenspraak met de nabestaanden wordt vooraf ook goed doorgenomen wat wel en niet kan. Op die manier kunnen we hen een mooi aandenken bezorgen.