Zwalm zoekt en huldigt kampioenen 02u43 0

De Zwalmse sportraad brengt op vrijdag 26 januari hulde aan de meest verdienstelijke sportlui van het afgelopen jaar in feestzaal De Zwalmparel. Individuele sporters en ploegen die in 2017 een bijzondere prestatie geleverd hebben, een kampioenstitel behaalden of winnaar werden van een belangrijk bekertoernooi, kunnen hun kandidatuur stellen. De deelnemingsformulieren kunnen tot 5 januari ingediend worden op de Sportdienst. De kampioenenviering wordt opgeluisterd door een panelgesprek dat geleid wordt door Eddy Botteldoorne. Gasten zijn Jolien D'Hoore en Lucien Van Impe. Naast de huldiging van verdienstelijke sportlui zorgt Cirq'ulation Locale voor acrobatische acts. Meer info op 055/480.552 of sportdienst@zwalm.be. (TVR)