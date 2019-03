Zwalm voert nieuwe belasting in: 2.500 euro per mast of pyloon Frank Eeckhout

26 maart 2019

14u16 1 Zwalm De gemeente Zwalm gaat een belasting van 2.500 euro per jaar heffen op masten en pylonen. “Want masten en pylonen verstoren het landelijk karakter van onze gemeente", zegt schepen van Financiën Bruno Tuybens (VoorZwalm).

De gemeente Zwalm wordt gekenmerkt door zijn landelijk karakter. “Masten en pylonen verstoren dit landelijk karakter. De aanwezigheid van ruim 25 masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente heeft een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van Zwalm als woonomgeving en toeristische bestemming. Naast de visuele hinder is er de perceptie van het bestaan van een gezondheidsrisico in de omgeving van deze masten en pylonen. Het invoeren van een belasting op masten en pylonen is dan ook gerechtvaardigd. De belasting zal wellicht ook een ontradend effect kennen, in de mate dat geen nieuwe masten en pylonen zullen worden geplaatst, en de eigenaar zal motiveren om het nut van deze masten en pylonen op een andere wijze te organiseren”, meent Bruno Tuybens.