Zwalm sluit aan bij BE-Alert Frank Eeckhout

19 maart 2019

11u50 0 Zwalm Op de gemeenteraad in Zwalm werd beslist om toe te treden tot BE-Alert. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid haar burgers kan verwittigen in een noodsituatie.

In Oost-Vlaanderen zijn alle gemeenten - op 3 na - aangesloten bij BE-Alert. “Gezien de voordelen die het biedt in geval van ramp, brand of overstroming sluiten we als gemeente graag aan bij het alarmeringssysteem. Het verruimt ook de mogelijkheden van het bestuur om de burgers te informeren in geval van nood. In tegenstelling tot sociale media en dergelijke kan de burger via dit systeem ook rechtstreeks worden gealarmeerd indien hij zich aansluit. We gaan maximaal inspanningen leveren om zoveel mogelijk burgers zich te doen inschrijven op het systeem want ook dat is uiteraard belangrijk", zegt burgemeester Eric De Vriendt (CD&V+).

De gemeente betaalt hiervoor een éénmalige activeringskost van 100 euro en 1.100 euro abonnementskosten per jaar.