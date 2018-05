Zwalm bekroont Tahon en D'hoore GEMEENTE VOERT REGLEMENT IN VOOR EREBURGERSCHAP THOMAS VANDEWALLE

02u29 0 Zwalm Om ereburgers te kunnen benoemen, werkte de gemeente Zwalm een reglement uit dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De eersten die de titel van ereburger krijgen toegekend, zijn onder andere kunstenaar Johan Tahon en wielrenster Jolien D'Hoore.

Tot nog toe was er geen mogelijkheid om verdienstelijke Zwalmenaars op een officiële manier te huldigen. Daar komt nu dus verandering in. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De voordracht moet gebeuren door het schepencollege. Zo wordt vermeden dat te veel voorstellen zouden worden ingediend, waardoor de titel uiteindelijk aan waarde zou verliezen. Gemeenteraadsleden kunnen ook een voorstel doen aan het schepencollege. "Het reglement is zo opgesteld dat per legislatuur maximum vijf personen het ereburgerschap toegekend kunnen krijgen", legt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) uit.





"Het moet toch ook wel wat speciaal blijven. Voor deze legislatuur hebben we er alvast vijf gekozen en dat zijn niet de minste. Het gaat vooral om mensen die Zwalm op een positieve manier op de kaart hebben gezet of dat vandaag nog altijd doen. Allemaal werden ze intussen gecontacteerd en gingen ze akkoord met de erkenning. Ook dat is een voorwaarde in het reglement."





Uithangbord

Johan Tahon en Jolien D'Hoore zijn zonder twijfel de meest gekende van de vijf. Tahon is een internationaal gerenommeerd kunstenaar, die onlangs nog samenwerkte met Rammstein en Bryan Adams. Een van zijn sculpturen prijkt op de recreatiesite naast de sporthal. "Ik ben bijzonder vereerd", laat Tahon weten.





"Uiteindelijk blijf ik een inwijkeling uit Menen, ook al woon ik hier intussen wel al 25 jaar. Ik voel me hier goed in Zwalm en kan hier goed werken." Wielrenster Jolien D'Hoore komt op haar beurt uit Merelbeke, maar verhuisde recent naar de Zwalmse deelgemeente Dikkele. "Zij is zonder twijfel een uithangbord voor onze gemeente. In interviews komt Zwalm dan ook regelmatig ter sprake", motiveert De Colfmacker.





Postume erkenning

Minder bekend is professor Denis De Keukeleire die zich binnenkort eveneens ereburger mag noemen. Hij wordt bij voordrachten voorgesteld als de 'bierprofessor'. De bierkenner, die afkomstig is van Beerlegem, publiceerde onder meer 'Weldra bier zonder kattenpissmaak. Onderzoek naar genezende kracht van bieringrediënten'.





Twee personen krijgen ook postuum de titel van ereburger: voormalig veldritkampioen René De Clercq en jazzpionier Herman -Toots - De Vos. "Hun nabestaanden gaven eveneens hun zegen. Nu wordt het vooral zoeken naar een moment waarop we alle betrokkenen kunnen samenkrijgen voor een officiële huldiging", besluit burgemeester De Colfmacker.