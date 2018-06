Worst van varkens uit warm nest ZWALMBEEKHOEVE VASTE LEVERANCIER VAN VLEESWAREN NOYEN THOMAS VANDEWALLE

02u42 0 Zwalm De Zwalmbeekhoeve in Munkzwalm levert voortaan varkensvlees aan vleeswarenspecialist Noyen uit Evergem. Mieke Verniest legt de varkens als geen ander in de watten. "Geweldig om ons vlees overal in de winkels te vinden", glundert de 'Schoonste Boerin van Vlaanderen'.

Het nieuws werd de voorbije maanden verschillende keren gedomineerd door schandalen in de vleesindustrie. Dat is ook vleeswarenspecialist Noyen uit Evergem - bekend om zijn ruim assortiment aan worsten - niet ontgaan. "Mensen zijn bijna bang om nog vlees te eten", stelt Johan Noyen vast. "We willen die zorgen wegnemen. "Wij willen dat de dieren die gekweekt worden voor onze productie met liefde en respect behandeld worden". Noyen vond in de Zwalmbeekhoeve van Mieke Verniest en Luc De Reu in de Wafelstraat in Munkzwalm de ideale partner om hun varkens in de beste omstandigheden groot te laten worden. "Door deze samenwerking kunnen we aan de vierde generatie een bedrijf overdragen dat mee is met zijn tijd en charcuterie aanbiedt op een verantwoorde manier."





Volgens Mieke, die zich nog steeds de 'Schoonste Boerin van Vlaanderen' mag noemen, hebben varkens meer gemeen met mensen dan men zou denken. "Ook zij hebben nood aan rust, harmonie en een warm nest", vertelt ze. "De biggen worden hier geboren en blijven hier hun hele leven lang. Dit vermijdt stress voor de dieren en bevordert de voedselveiligheid. Het schept bovendien een hechte band tussen mens en dier. Voorts wordt ook continu gekeken naar manieren om de leefwereld van de varkens optimaal te maken." De helft van het voeder voor de varkens, onder andere maïs en wintertarwe, is van plantaardige oorsprong én van eigen teelt. "We weten dus perfect wat onze dieren eten."





Duurder

Mieke en haar man leveren elke maand zo'n 400 varkens aan de vleeswarenspecialist. Het vlees wordt 100 procent verwerkt in onder andere droge worstjes en fricandon op grootvaders wijze. "Ik ben bijzonder trots dat het vlees van onze varkens nu bij meer dan 100 slagerijen uit de regio te vinden is", glundert Mieke. De bewuste keuze voor een duurzame en lokale aanpak zorgt bij Noyen voor een zo kort mogelijke productieketen, waarbij elke schakel zich binnen een straal van 75 km van het atelier in Evergem bevindt. "Onze vleeswaren zijn misschien iets duurder dan wat je in de supermarkt vindt, maar het gaat wél om eerlijke en kwaliteitsvolle producten. En dat is ook de toekomst", zegt Johan. "Mensen gaan minder, maar bewuster en kwaliteitsvoller vlees eten. Dat alle betrokken partijen daarvoor een correcte prijs betalen, vinden we niet meer dan eerlijk."