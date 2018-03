Workshop taarten bakken voor kinderen 28 maart 2018

KVLV Munkzwalm organiseert op woensdag 4 april van 14 tot 17 uur een baknamiddag voor kinderen in gemeenschapscentrum De Munk. Onder begeleiding leren de kinderen de kneepjes van het vak. Ze leven zich uit bij het kneden, duwen en uitrollen van de bodem van de taart. Deelnemen kost 10 euro. Kleinkinderen van KVLV-leden betalen slechts 6 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via verhaegenm.j@outlook.com. (TVR)