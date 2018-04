Woonuitbreidingsgebied langs Decoenestraat stap dichterbij 07 april 2018

Zwalm Het woonuitbreidingsgebied langs de Decoenestraat in Munkzwalm komt opnieuw een stap dichterbij. Zo heeft de gemeente nu Intercommunale Solva aangesteld voor de opmaak van een master- en beeldkwaliteitsplan. Kostprijs: 40.000 euro.

De plannen om het gebied langs de Decoenestraat aan te snijden zijn niet nieuw. De eerste gesprekken werden al bijna 15 jaar geleden gestart, maar de site ligt er vandaag de dag nog steeds desolaat bij. "Toch hebben we niet stil gezeten", benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening Eric De Vriendt (CD&V). "Het is nu eenmaal een heel complex dossier waarbij verschillende actoren betrokken zijn."





Huize Roborst, dat al jaren met plaatsgebrek kampt, wil er een nieuwbouw optrekken en sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wil er enkele tientallen sociale woningen voorzien.





Extra buitenspeelruimte

Ook de vrije basisschool is betrokken bij de opmaak van de plannen. Die heeft namelijk nood aan wat extra buitenspeelruimte en sportaccommodatie. "Het master- en beeldkwaliteitsplan zal de wensen, ambities en idealen van de betrokken partijen nu beschrijven én vertalen in een mogelijk toekomstbeeld. Belangrijke aspecten zijn zaken als de ontsluiting, het parkeren, de structuur en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. Dit plan zal beeldbepalend zijn voor de komende decennia", beseft De Vriendt. "Het is dan ook belangrijk dat het gedragen wordt door de bevolking." (TVR)