Winterwandeling 23 februari 2018

KVLV Munkzwalm bindt zondag 25 februari de stapschoenen aan voor een wandeltocht van zo'n 5 kilometer langs landelijke wegen in de eigen gemeente. Aansluitend worden er koffie en versnaperingen voorzien in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat. Leden betalen 3 euro, niet-leden 5 euro. Meer info en inschrijven bij Carine De Schampheleire op het nummer 055/49.74.04 of via coppens.herman@telenet.be. (TVR)