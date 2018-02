Winterhappening in Huize Roborst 01 februari 2018

Huize Roborst in Zwalm organiseert op zondagnamiddag 4 februari naar jaarlijkse gewoonte een winterhappening. Op het programma staat een geanimeerde gezinswandeling van zo'n zeven kilometer langs de mooiste hoekjes van Rozebeke en Roborst. Halfweg de wandeling wordt een consumptie aangeboden. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13.30 uur in de bar en kost 2,5 euro. Na de wandeling kan men in de verwarmde tent van Huize Roborst terecht voor warme geutelingen en oesters aan democratische prijzen. Meer info via 055/49.61.66 of info@huizeroborst.be. (TVR)