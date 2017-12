Wind blaast dakbedekking van woning 02u43 0

Een hevige rukwind blies woensdagavond de dakbedekking van een woning in de Latemdreef in Sint-Maria-Latem. Het gezin van Guido Lemmens werd er plots opgeschrikt door een luide knal. Toen ze buiten keken, werd duidelijk dat de wind de dakbedekking van het platte dak had afgerukt. Van de isolatieplaten kwamen brokstukken in de tuin terecht. De brandweer kwam de woning tijdelijk water-en winddicht maken. Er vielen geen gewonden. (TVR)