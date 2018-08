Wildbeheereenheid: "Laat je kat niet zomaar rondlopen" 08 augustus 2018

02u45 0 Zwalm De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen roept eigenaars van katten op om hun dieren niet zomaar te laten loslopen. "Deze vormen namelijk een bedreiging voor het vogelbestand", stelt voorzitter Roland Van Liefde.

Afgelopen week verscheen in onze krant het verhaal van Tine Goessens uit Rozebeke die haar vermiste kat terug vond in een kooi midden de velden. Ze sprak over het werk van jagers en diende klacht in bij de politie tegen onbekenden. Over het individuele geval wil Van Liefde niet spreken, want hij kent de details niet. Maar de problematiek ligt hem wel na aan het hart. "Zeker in de vakantie, als de mensen op reis vertrekken, merk ik een verhoogd aantal uitgezette katten op jachtterreinen. En geloof me: dat is geen goed nieuws. Noch voor de kat natuurlijk, maar ook niet voor de jonge fauna", aldus Van Liefde. "Om te overleven pakken katten namelijk alles: muizen, jonge hazen, vogels, patrijzen, fazanten enzovoort. Dat is frustrerend, omdat jagers doorheen het jaar veel inspanningen leveren om een gezonde populatie te krijgen."





Een jager mag verwilderde katten vangen op zijn jachtterrein. Daarna worden de dieren naar het asiel gebracht. Huiskatten moeten volgens de wet meteen vrijgelaten worden. "Maar als het diertje geen halsbandje draagt, valt een huiskat moeilijk te onderscheiden van een verwilderd exemplaar", geeft Van Liefde toe. "Laat je kat dus niet zomaar loslopen, hou een oogje in het zeil en vindt het niet normaal dat het dier zomaar voor enkele dagen verdwijnt. Weet wat het kan aanrichten." (TVR)