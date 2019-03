Wielerliefhebbers op post op de Molenberg

Lieke D'hondt

02 maart 2019

16u44 0

Ook de Molenberg in Zwalm werd tijdens de Omloop ingepalmd door wielerfans. De eerste voorjaarsklassieker meepikken is traditie voor neefjes en nichtjes Julot, Estée, Oona en Layla Verbauwhede. Samen met de papa’s vatten ze post op de Molenberg. “Dat doen we ieder jaar tijdens de Omloop”, vertellen ze. “We hebben zelfs een tentje mee tegen de regen.”

De eerste echte koers in de Vlaamse Ardennen creëerde al meteen veel sfeer op de hellingen. De fans schreeuwden hun favorieten naar boven en kijken nu al uit naar de volgende klassieker.