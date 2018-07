Wegen krijgen nieuwe asfaltlaag 28 juli 2018

02u30 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm trekt 300.000 euro uit voor asfalteringswerken in verschillende straten.

"Waar het wegdek in slechte staat verkeert, zullen we vier centimeter affrezen en vervolgens een nieuwe laag asfalt gieten", legt schepen van Openbare Werken Johan De Bleecker (Open Vld) uit. "Concreet gaat het om delen van de Stationsstraat, Sylvain Van De Veldstraat, Paulatemstraat, Eesstraat, Houtstraat, Spoorweglaan, Hembeke, Wafelstraat, Molenberg, Rijkekleie, Armekleie, Wijlegem-centrum en Bruul." Het Galerijpad is dan weer te smal voor een klassieke asfaltmachine, en daarom zal het wegdek hier manueel vernieuwd worden.





Op 16 en 17 augustus worden in de Meilegemstraat en Lindestraat al kleine scheuren in het asfalt opgevuld. "We hopen uiteraard geen last te ondervinden van het tekort aan bitumen op de markt", zegt schepen De Bleecker nog. "Dat is een bindmiddel voor asfalt. Het tekort zou ontstaan zijn door de grote vraag naar asfalt."





(TVR)