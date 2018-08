Week omrijden voor herstelling wegdek Latemdreef 14 augustus 2018

02u25 0

Het het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 20 augustus met onderhoudswerken op de Latemdreef (N46) in Zwalm. De weg wordt volledig afgesloten en het verkeer moet omrijden in de beide richtingen.





Over een lengte van 800 meter vervangt de aannemer het asfalt. Er komt een nieuwe toplaag en de wegmarkeringen worden vernieuwd. In verschillende zones herstelt de aannemer ook de onderlaag. De werkzaamheden duren één week. "Vanaf vrijdagavond gaat de N46 terug open voor alle verkeer. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, laten we de werkzaamheden uitvoeren in de vakantie, een verkeersluwe periode. Op maandag 20 augustus starten de werkzaamhedenen en op vrijdag 24 augustus gaat de N46 terug open voor het verkeer", voorziet Irene van der Craats, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.





Auto's en vrachtwagens die in de richting Zottegem/Gent rijden, moeten omrijden via de Stationsstraat, de Heufkensstraat, Spoorweglaan en de Zuidlaan (N415) tot aan de Latemdreef (N46). Het verkeer dat richting Oudenaarde rijdt, moet omrijden via de Beerlegemsebaan (N415) naar de Kerkstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) tot aan de Latemdreef (N46). Fietsers moet niet omrijden: zij kunnen langs de werfzone op het aanliggend dubbelrichtingsfietspad. (DCRB)