Wagen brandt uit langs Zuidlaan Ronny De Coster

04 december 2018

20u48 0 Zwalm Op een parkeerplaats langs de Zuidlaan is dinsdagavond een wagen uitgebrand. Om de bluswerken vlot te laten verlopen, werd een deel van de rijbaan afgesloten.

De brand woedde in een Volkswagen Golf, die geparkeerd stond aan logopediepraktijk De Leerladder. De auto behoorde ook toe aan een werkneemster uit die praktijk. “Ik was in het gebouw toen iemand mij kwam melden dat er rook opsteeg van onder de motorkap van mijn wagen”, aldus de eigenares. “Het motorcompartiment bleek in brand te staan. Hoe dat kon gebeuren, weten we nog niet. Mijn wagen stond hier al urenlang...” De Volkswagen viel niet meer te redden, maar gewonden vielen er gelukkig niet.