voorZwalm wil zone 30 in Zuidlaan en kindergemeenteraad 24 mei 2018

02u38 0 Zwalm Sp.a, Groen en het 'sociaal-christelijk middenveld' trekken in oktober opnieuw samen naar de kiezer onder de naam voorZwalm. Het kartel werkte zo'n 160 actiepunten uit, waarvan het eerste deel vandaag bij de Zwalmenaren in de bus valt.

"Omwille van de hoeveelheid brengen we het programma in drie delen", aldus Bruno Tuybens die werd aangeduid om de lijst te vormen. Wie die zal trekken of duwen, is vandaag nog niet bekend. "De inhoud primeert voor ons."





Wel zeker is dat naast Tuybens ook Francia Neirinck, Tom Aelbrecht en Greet Van Herpe op de lijst zullen staan. Opvallende punten in het programma zijn een verlaging van de snelheid naar 30 km/uur in het winkelgedeelte van de Zuidlaan en het voorbereiden en gefaseerd starten met een kindergemeenteraad. "Kinderen maken meer dan tien procent uit van onze bevolking. Ook zij hebben het recht om gehoord te worden." Verder wil de partij meer aandacht voor gemeenschapsbevordering, een betere fietsinfrastructuur en meer voorzieningen voor jeugd en senioren. (TVR)