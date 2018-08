voorZwalm wil fietssnelweg tussen Oudenaarde en Zottegem Thomas Vandewalle

30 augustus 2018

17u16 0 Zwalm De huidige oppositiepartij voorZwalm pleit voor een betere fietsinfrastructuur in Zwalm, waaronder een fietssnelweg tussen Oudenaarde en Zottegem. “Al te snel grijpen de inwoners naar de auto, terwijl je er via een fietssnelweg bijna even snel bent.”

De gemeente Zwalm moet volgens voorZwalm dringend een inhaalbeweging maken op het vlak van fietsinfrastructuur. "Om te starten dient op de gemeentewegen het bovenlokale fietsroutenetwerk met elkaar verbonden te worden. Zo is een fietspad in de Gaverstraat in beide richtingen een must”, steekt kopman Bruno Tuybens van wal. “Daarnaast werd ook bij de heraanleg van de Heufkensstraat de fietser vergeten.” Minstens even belangrijk volgens de partij is dat er geïnvesteerd wordt in veilige schoolroutes, straten die leiden van en naar de scholen. “Zo kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen naar en van de school laten fietsen. Voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers dient in het centrum van Munkzwalm eveneens de 30 km/uur regel te worden ingevoerd." Ook op bovenlokaal vlak moet er volgens Tuybens meer oog komen voor de Zwalmse fietser. "Zo is bijvoorbeeld de situatie in de Zuidlaan, die een gewestweg is, voor de fietser absoluut onduidelijk en onveilig." voorZwalm pleit tot slot ook voor de aanleg van een fietssnelweg tussen Zottegem en Oudenaarde langs Zwalm, zodat de afstanden naar beide steden makkelijk te overbruggen zijn met de fiets. "Al te snel grijpen onze inwoners immers naar de auto, terwijl je er via een fietssnelweg op een aangename manier bijna even snel bent"