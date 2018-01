voorZwalm vraagt gemeente lid te worden van Statiegeldalliantie 26 januari 2018

Oppositiepartij voorZwalm vroeg het gemeentebestuur op de jongste gemeenteraad om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, die de regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. "Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen", zegt raadslid Francia Neirinck. Schepen Eric De Vriendt (CD&V) wilde er eerst de milieuraad bij betrekken. Het voorstel zal nadien opnieuw op de gemeenteraad komen. (TVR)