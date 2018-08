voorZwalm heeft al eerste volledig lijst klaar 21 augustus 2018

Als eerste politieke formatie brengt voorZwalm haar volledige lijst naar buiten. "De perfecte balans tussen nieuwe, bekwame en jonge dynamiek en ervaren kenners van het sociaal leven in Zwalm", vindt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Bruno Tuybens.





"In tegenstelling tot de landelijke teneur hadden wij onmiddellijk alle vrouwelijke kandidaten gevonden en moesten we op zoek naar mannen. Maar daarvan hebben we nu ook zeer sterke kandidaten gevonden", verzekert Bruno Tuybens, die van de lokale afdelingen van sp.a, Groen en het lokale christelijke middenveld de opdracht kreeg om de voorZwalm-lijst vorm te geven. "Ik trek de lijst samen met Francia Neirinck", nuanceert Tuybens, die tot zes jaar geleden Zwalms burgemeester was en eerder in de krant al liet verstraan dat hij ambitie heeft om de sjerp weer om te binden.





Tom Aelbrecht, voorzitter van de lokale sp.a afdeling, staat op plaats 3, gevolgd door Greet Van Herpe, Anke Thuy, Karel De Wagter. Nina Roest neemt plaats zeven in. Dan volgen Luc Van Moorleghem, Sabine Meerschaut, Hans Van der Meeren, Ann Walraet, Marie-Paule De Geeter, Rony Vagenende, Cathérine Ghysels, Leon Van der Sijpt en Vincent Decroock. Een trio van ervaren politici duwt de lijst: Edith De Temmerman krijgt plaats 17, Emmy Herregodts staat voorlaatste en Patrick Moreels sluit de kandidatenlijst af. (DCRB)