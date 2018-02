Voetbaltrainer met 2,46 promille botst op wagens 09 februari 2018

Een 34-jarige voetbaltrainer uit Zwalm moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 7 augustus vorig jaar in beschonken toestand twee geparkeerde voertuigen ramde. "Mijn cliënt was na de wedstrijd nog wat blijven plakken en is rond middernacht helaas nog in de wagen gestapt. In de Laurens De Metsstraat in Zottegem heeft hij een bocht verkeerd ingeschat, waardoor hij tegen twee geparkeerde voertuigen belandde." De politierechter legde de man een effectieve boete van 1.400 euro en 38 dagen rijverbod op. (TVR)