Vlaamse Ardennen krijgen er 2.000 populieren bij 29 maart 2018

Op het kasteeldomein van Beerlegem werden 125 populieren geplant in het kader van het project 'Populier van Hier', waarmee BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de populier opnieuw een rol van betekenis willen geven in het Vlaamse landschap. In totaal krijgen de Vlaamse Ardennen er 2.000. Populieren waren heel belangrijk in de economische ontwikkeling van de regio, zoals voor de luciferindustrie uit de streek van Geraardsbergen. De laatste decennia wordt de aanplant van populier echter weinig tot niet meer gestimuleerd en in veel gevallen zelfs ontraden, waardoor ons karakteristieke populierenlandschap verloren dreigt te gaan. (DCRB/TVR)