Vis gevangen? Niet mee naar huis, maar terugzetten

02u54 0 Zwalm Hengelaars die in de Zwalm vis vangen, zijn voortaan verplicht om onmiddellijk weer in het water te zetten. Dat heeft Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) beslist. De vissers reageren positief op de zelf voorgestelde maatregel en zullen zelfs stewards inzetten om de nieuwe regel te doen naleven. "Als we zorg dragen voor biotoop, dan krijgen wij een mooie visserij in ruil", zegt Dries Lemarcq van de lokale vereniging Vliegvissen Vlaamse Ardennen.

Het gaat goed met het visbestand in de Zwalmrivier. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) was al in 2000 begonnen met een zogenaamd soortherstelprogramma voor kopvoorn in de Zwalm en recent zijn daar ook serpeling en beekforel bijgekomen.





"De Zwalm is uniek omdat hij nog verschillende beekjes kent met een heel goeie waterkwaliteit. Die is nog altijd aan het verbeteren. Bijgevolg hebben we al heel veel verschillende vissoorten. Om het herstel van het visbestand nog meer te ondersteunen heeft de minister beslist om een terugzetplicht in te voeren. Iedereen die in de Zwalm komt hengelen, moet zijn vis onmiddellijk en voorzichtig terug in het water zetten. Aasvisjes gebruiken is voortaan verboden. Het gaat om een proefproject dat vijf jaar loopt. Dat heeft te maken met de levenscyclus van de vissen. Zo beschermen we de vissen maximaal", zegt Alain Dillen, visserijbioloog bij het Agentschap voor Natuur en Bos.





Op de oevers van de Zwalm komen bordjes om de terugzetplicht duidelijk te maken. Samen met deze rivier heeft minister Schauvliege ook de Ijse in Vlaams-Brabant voor het proefproject uitgekozen. "Deze twee waterlopen zijn in Vlaanderen voor stroomlijnende vissen als beekforel zijn dit de beste beken in Vlaanderen", verklaart Dillen.





Dat hengelaars voortaan zonder vis naar huis moeten, vinden ze niet erg, zo verzekert Dries Lemarcq, secretaris van de lokale vereniging Vliegvissen Vlaamse Ardennen.





"Wij waren met onze vereniging zelf vragende partij voor een terugzetplicht, omdat wij geloven dat we hiervoor een mooie visserij in ruil krijgen", zegt Dries Lemarcq. Zijn vereniging is met 34 vissers op de Zwalm actief. "Maar er zijn natuurlijk ook individuele vissers die hier een lijntje komen uitgooien. Daarom hebben wij ook aangeboden om zelf stewards in te zetten om te controleren dat het meeneemverbod wordt opgevolgd. De stewards zullen de vissers ook sensibiliseren voor het project door ze duidelijk te maken waarom deze maatregel is ingevoerd", voorziet Lemarcq.





Om de vismigratie op de Zwalm nog verder te bevorderen leggen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid Oost-Vlaanderen en de gemeenten Zwalm en Brakel intussen vispassages aan. Recent zijn de ze ook begonnen met het creëren van vispaaiplaatsen onder de vorm van grindbanken in de waterloop.





