Vijftig linden voor gemeente 10 augustus 2018

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) organiseert ook dit jaar in samenwerking met de gemeentebesturen een boomplantactie voor de inwoners van de streek. Met de opbrengst van die boomplantactie worden een aantal projecten in de Vlaamse Ardennen gerealiseerd. In Zwalm is dat het '50-linden project'. Op de boomkwekerij staan vijftig enten van de lindes van de Vijflindenkapel in Rozebeke klaar om uitgeplant te worden in Zwalm. Wie zelf een linde een plaats wil geven of een geschikte locatie kent, kan tot 1 september mailen naar anne.hollevoet@rlva.be. Daarbij moet men wel rekening houden dat de boom meer dan 30 meter hoog en 15 meter breed kan worden. De boom én het aanplanten worden gefinancierd door RLVA dat samen met het gemeentebetuur de veertig beste locaties uitkiest na een terreinbezoek. De resterende tien lindes krijgen een speciaal plaatsje op gemeentelijke gronden. Het project wordt uitgevoerd in december.





(TVR)