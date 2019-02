Vijfde Vlaanderens Mooiste Marathon in Zwalm Frank Eeckhout

21 februari 2019

17u54 0 Zwalm De gemeente Zwalm organiseert op zondag 14 april al voor de vijfde keer Vlaanderens Mooiste Marathon. Deelnemers kunnen kiezen uit de marathon, een halve marathon en een aflossingsmarathon.

Het programma ziet er als volgt uit: van 8 tot 9.30 uur daginschrijvingen en afhalen borstnummers in de gemeentelijke feestzaal De Zwalmparel, Sportlaan, 1 in Munkzwalm, om 10 uur gezamenlijke start marathon, halve marathon en aflossingsmarathon, om 12.30 uur prijsuitreiking halve marathon en om 14 uur prijsuitreiking marathon en aflossingsmarathon. Voorinschrijven kan tot 28 maart www.star-tracking.be/Order/Step1/441 en kost 15 euro voor de halve marathon, 25 euro voor de marathon en 50 euro per team van vier tot zes personen voor de aflossingsmarathon. Op de dag zelf betaal je respectievelijk 25, 35 en 75 euro inschrijvingsgeld. Meer info is te vinden op www.vlaanderensmooistemarathon.be.