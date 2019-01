Vernieuwde Aldi-winkel opent de deuren Frank Eeckhout

14 januari 2019

17u02 0 Zwalm Langs de Hundelgemsebaan in Zwalm heeft de vernieuwde Aldi-winkel de deuren geopend. “ De klant kan rekenen op een volledig opgefriste winkel waar het aangenamer winkelen is", laat Dieter Snoeck weten.

De winkel werd helemaal opgefrist met nieuwe wandbekleding en kleurrijke fotopanelen. Daarnaast wordt de indeling van de winkel licht aangepast zodat klanten nog beter hun weg vinden naar hun favoriete producten. “Zo wordt winkelen bij Aldi comfortabeler en nog eenvoudiger. Eerder onderging deze winkel al een hele metamorfose. Er kwam een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. “De ombouw van de winkel in Zwalm maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst", meent Dieter Snoeck.