Verjaardagseditie in mineur GEEN TIENDE EDITIE TRUCKRUN WEGENS PLAATSGEBREK THOMAS VANDEWALLE

08 maart 2018

02u56 0 Zwalm De geplande tiende editie van de truckshow en truckrun in Zwalm kan niet doorgaan op 20 mei. "Het gemeentebestuur heeft geen locatie meer voor ons, hoewel we één van de grootste evenementen in de gemeente zijn", betreurt organisator Dirk Iemants. "Dit wordt dan ook een verjaardag in mineur."

Het idee voor een truckrun ontstond tien jaar geleden aan de toog van café De Kraai. "De bedoeling was om mensen samen te krijgen en zo het sociaal contact in Zwalm te bevorderen", steekt Dirk Iemants van wal. "We zijn kleinschalig begonnen met een 30-tal trucks, maar uitgegroeid tot een groot evenement waaraan de laatste jaren tot 100 vrachtwagens deelnamen. Onze barbecue lokte telkens ruim 700 eters en de vele vrachtwagens lokten ook nog eens heel wat kijklustigen." Daarna vertrokken de trucks voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen, waarbij kinderen konden meerijden.





"Telkens kregen we niets anders dan lof, maar nu worden we weggejaagd uit de gemeente. Die laat namelijk weten geen locatie meer voor ons te hebben. Onze jubileumeditie, op zondag 20 mei, wordt dan ook in extremis afgelast. De sponsors krijgen hun geld terug.





Scouts en Chiro

Het evenement vond acht jaar lang plaats in de Sportlaan. Vorig jaar diende de organisatoren echter al uit te wijken naar de site van de steenbakkerij in Roborst omdat in de Sportlaan de aanleg van de recreatiesite werd gestart. "We hadden gehoopt dit jaar terug in de Sportlaan terecht te kunnen, maar het terrein naast de recreatiesite mag niet meer gebruikt worden omdat daar een nieuwbouw voor de Scouts en Chiro komt. Naast het nieuwe gemeenschapscentrum De Munk werden dan weer bomen geplant." Terug de site van de steenbakkerij dan maar? "Ook dat lukt niet, want die wordt ingepalmd door de aannemer die instaat voor de heraanleg van de Zottegemsesteenweg", zucht Iemants. "Ergens anders heeft de gemeente naar eigen zeggen geen plaats voor ons. Wij blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan op zoek naar een andere locatie, elders in de Vlaamse Ardennen. Misschien dat we zo dit najaar toch onze jubileumeditie kunnen organiseren."





Spoorweglaan voorgesteld

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) laat weten dat de organisatoren twee jaar geleden al op de hoogte werden gesteld dat de zone in de Spotlaan niet meer beschikbaar zou zijn na de aanleg van de recreatiesite. "Wat de steeenbakkerij betreft, hadden ze beter op voorhand afspraken gemaakt met de eigenaars." Schepen Johan De Bleecker (Open Vld) voegt er op zijn beurt aan toe dat wel degelijk gezocht is naar oplossingen. "Zo hebben we nog de Spoorweglaan voorgesteld, maar dat zagen ze niet zitten. In de Sportlaan konden ze de toiletten gebruiken van De Zwalmparel en er ook elektriciteit aftappen. In de Spoorweglaan zouden ze al toiletten moeten huren. Ze hebben dus eigenlijk zelf de handdoek in de ring gegooid", stelt hij.