Vader (36) en zoon (11) surfen in de Zwalmbeek 02u59 0 Foto Ronny De Coster De 11-jarige Dylan aan het surfen in de Zwalmbeek Zwalm Surfen in de Zwalmbeek. Het lijkt een gek idee, maar niet voor vader en zoon Steve en Dylan Lejeune uit Sint-Blasius-Boekel. Zij deden hun inspiratie op in Duitsland, waar al jarenlang aan riviersurfen wordt gedaan. "Nu moeten we nooit meer zo ver, want de Zwalmbeek blijkt zowaar een ideale plek."

Vader Steve (36) en zijn zoon Dylan Lejeune (11) zijn al jaren gepassioneerde surfers. Een sport die ze vooral beoefenen aan de Belgische kust of in het zuiden van Frankrijk. Vorig jaar leerden ze allebei ook riviersurfen op de Eisbach in München. "Riviersurfen is er al jaren bijzonder populair."





Omdat een lange rit naar München niet elk weekend mogelijk is, waagden Steve en Dylan zich afgelopen weekend met hun surfplank in de Zwalmbeek ter hoogte van restaurant Ter Biestmolen. En dat viel veel beter mee dan verwacht. "Het bleek een fantastische locatie. Het water is er net diep genoeg en we hadden er ook onmiddellijk heel wat toeschouwers. Surfers in de Zwalm hadden de bewoners en voorbijgangers dan ook nog niet gezien", glimlacht Steve.





Natuur

Respect voor de natuur is voor vader en zoon heel belangrijk. "Waar beschermde vissen of vogelsoorten zitten, gaan we uiteraard niet surfen. En ook de veiligheid staat voorop. Riviersurfen is trouwens veel veiliger dan surfen op de zee", merkt Steve nog op. "We dragen ook een helm, wetsuit, veilgheidstouw,... Het is niet onze bedoeling om van de Zwalmbeek een hotspot voor riviersurfen te maken, al is het voor de lokale horeca wel een buitenkans. Zelf hopen we vooral om onze sport iets bekender te maken bij het grote publiek."





(TVR)