UPDATE - Politie houdt klopjacht op gevluchte inbrekers in Hundelgem. Daders nog altijd op de vlucht. Ronny De Coster

12 december 2018

20u19 313 Zwalm Aan de Hundelgemsebaan in Hundelgem voert de politie een klopjacht op twee voortvluchtige inbrekers. Agenten van het korps van Brakel krijgen versterking van de collega’s uit Zottegem. Ook een speurhond is ingezet.

De inbraak is vanavond rond kwart over zeven gepleegd in een huis aan de Hundelgemsebaan (de N46 tussen Zottegem en Zwalm). Het is nog onduidelijk of er in de woning iets is gestolen. De daders zijn gezien: het gaat om twee mannen van vreemde origine. De ene is groot van gestalte, de andere eerder klein. Beiden droegen een zwarte, opvallende jas.

De politie van Brakel heeft via het Buurtinformatienetwerk Zwalm een oproep gedaan om uit te kijken naar de verdachten. Agenten voeren al uren een klopjacht in de buurt van de Hundelgemsebaan. De politie van Brakel heeft hiervoor versterking gekregen van collega’s uit de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Vanuit Antwerpen heeft zich ook een agente met een speurhond naar Hundelgem gespoed.

Auto achtergelaten

De zoektocht heeft op dit moment nog niets opgeleverd. De agenten vonden langs de Hundelgemsebaan wel de auto van de vermoedelijke daders. De wagen was niet op slot.

Wie informatie heeft over de daders of de inbraak, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 101.