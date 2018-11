UPDATE - Buurt reageert compleet verrast op grote drugsvangst in garagebox in centrum van Munkzwalm Ronny De Coster

28 november 2018

14u17

Bron: Eigen berichtgeving 39 Zwalm De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft twee mannen uit Zwalm aangehouden in verband met de vondst van een grote partij drugs in een garagebox aan de Decoenestraat in het centrum van Munkzwalm. Omwonenden reageren compleet verrast. “Wij hebben hier nooit iets verdachts gezien”, zeggen ze.

De recherche van de politie van de zone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm was een van de verdachten vorige zaterdag op het spoor gekomen. Dat was na een oproep voor een inbraak in een garagebox in de Decoenestraat in het centrum van Munkzwalm.

Indrukwekkende buit

De dag nadien kon de interventieploeg van de politie een verdachte van die inbraak arresteren. Bij een huiszoeking bij die man vonden de agenten een aanzienlijke hoeveelheid drugs die uit de garagebox aan de Decoenestraat was ontvreemd. Het gaat om 735 xtc-pillen, 100 gram cocaïne en 26 gram van een nog onbekende substantie. In de garagebox trof de politie ook nog eens 1,660 kilogram speed en 500 gram cannabis aan.

Alles samen vertegenwoordigt de gevonden buit een straatwaarde van meer dan 40.000 euro.

Het laat vermoeden dat de politie met deze vangst

Eigenaar garagebox gevat

De eigenaar van de garagebox werd zondagavond opgepakt en meegenomen voor verhoor. Beide verdachten, twee mannen van 37 en 31 jaar uit Zwalm, werden gearresteerd en zijn maandag ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Die heeft de twee onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die hun voorlopige hechtenis met een maand kan verlengen. Het gerecht onderzoekt of de twee Zwalmnaren schakels vormen in een groter netwerk. De aangetroffen buit lijkt erop te wijzen dat de de garagebox in hartje Zwalm alvast een rol speelt in een belangrijke drugshandel.

Buren compleet verbaasd

Bewoners van de Decoenestraat en de centrumstraat Zuidlaan reageren stomverbaasd op de vondst van de grote partij drugs. “We hebben hier nooit iets verdachts opgemerkt”, is het vaakst gehoorde commentaar. “Ik zag hier wel eens wat jongeren rond die garages hangen, maar niet in die zin, dat ik daar iets verdachts aan vond. Het is haast niet te geloven, dat hier pal in het centrum van de gemeente blijkbaar drugshandelaars aan het werk zijn geweest ”, bedenkt een van de overburen.