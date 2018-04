Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen 17 april 2018

02u48 0

Femma Nederzwalm organiseert op zondag 22 april een tweedehandsbeurs van baby- en kinderartikelen in het parochiaal centrum in de Decoenestraat in Munkzwalm. Liefhebbers kunnen er baby- en kinderkledij, speelgoed en kinderboeken kopen van 13.30 tot 16 uur. Meer informatie via femma.nederzwalm@outlook.com. (TVR)