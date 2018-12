Tweede keer dat man met wapen door straten van Zwalm loopt: school in lockdown Frank Eeckhout

18u08 5 Zwalm Vrije Basisschool Munkzwalm ging woensdagvoormiddag in lockdown omdat enkele straten verder een gewapende man ronddoolde. “Het is al de tweede keer in nog geen week dat onze school hermetisch wordt afgesloten. Vrijdag nog stond een man met een wapen te zwaaien op onze nieuwe parking. Dat bleek achteraf een speelgoedwapen te zijn", vertelt directeur Geert Wildemeersch.

Voor de directie, leerkrachten en leerlingen van de vrije basisschool in de Decoenestraat in het centrum van Munkzwalm komt de kerstvakantie geen dag te vroeg. Niet omdat iedereen de schoolbanken moe is, maar omdat de school de voorbije weken ongewild in het oog van een storm is terechtgekomen. En daar zijn de kinderen het grootste slachtoffer van. “Een tweetal weken geleden was er enkele huizen verderop een grote machtsontplooiing van de politie voor een illegale drugsplantage. Vorige week werd onze school het slachtoffer van vernielzuchtige inbrekers. Beide gebeurtenissen lieten een grote indruk na op de leerlingen. En toen moest het ergste eigenlijk nog komen, want sinds vrijdag ging onze school twee keer in een lockdown”, vertelt directeur Geert Wildemeersch.

Twee keer gewapende man

Een eerste keer was dat omdat een man met een wapen stond te zwaaien op de nieuwe parking van de school. “Terwijl de politie op komst was, sloten we onze school hermetisch af. Alle leerkrachten kregen de opdracht om de leerlingen binnen te houden en de lokalen af te sluiten. Gelukkig kon de man snel gevat worden. Achteraf bleek het om een speelgoedwapen te gaan, maar dat weet je uiteraard niet op voorhand", getuigt de directeur.

Woensdagvoormiddag kreeg de school opnieuw telefoon van de politie. “In het centrum werd een gewapende persoon gesignaleerd. De politie kwam snel ter plaatse maar kon de man niet vinden. Opnieuw ging onze school in lockdown. Deze keer was de ongerustheid ook wat groter. Want zeg nu zelf, als je zoiets twee keer meemaakt op amper zes dagen tijd, hoeft het niet te verbazen dat er paniek uitbreekt. Net als vrijdag hebben we ook vandaag (woensdag, nvdr.) de ouders op de hoogte gebracht van het voorval. Deze namiddag waren er nog muzieklessen in onze school. De politie heeft daarbij voor extra toezicht gezorgd.”

Infomoment

Woensdagavond werden leerkrachten en ouders uitgenodigd voor een infomoment in het gemeentehuis en dondermorgen komt de politie uitleg geven aan de kinderen. “Ook mensen van het CLB zullen aanwezig zijn om onze kinderen bij te staan. We hopen dat de rust snel terugkeert in onze school, want deze vier voorvallen wegen zwaar op de normale werking. Daarom is het goed dat de kerstvakantie vrijdag begint, zodat iedereen tot rust kan komen", besluit Wildemeersch.