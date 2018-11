Twee mannen aangehouden na grote drugsvangst in garagebox in centrum Munkzwalm Ronny De Coster

28 november 2018

14u17 0 Zwalm De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft twee mannen uit Zwalm aangehouden in verband met de vondst van een grote partij drugs in een garagebox aan de Decoenestraat in Munkzwalm.

De politie van Brakel was de mannen vorige zaterdag op het spoor gekomen na een oproep voor een inbraak in een garagebox in de Decoenestraat in het centrum van Munkzwalm.

De dag nadien kon de interventieploeg van de politie een verdachte van die inbraak arresteren. Bij een huiszoeking bij die man vonden de agenten een aanzienlijke hoeveelheid drugs die uit de garagebox was ontvreemd: 735 xtc-pillen, 100 gram cocaïne en 26 gram van een nog onbekende substantie. In de garagebox trof de politie ook nog eens 1,660 kilogram speed en 500 gram cannabis aan.

Eigenaar garagebox gevat

De eigenaar van de garagebox werd zondagavond opgepakt en meegenomen voor verhoor. Beiden verdachten, twee mannen van 37 en 31 jaar uit Zwalm, werden gearresteerd en zijn maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft de twee aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die hun voorlopige hechtenis met een maand kan verlengen.