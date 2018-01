Te koop: kerk voor 160.000 euro 23 januari 2018

02u53 0 Zwalm 160.000 euro: dat is de prijs die het gemeentebestuur van Zwalm minstens wil krijgen van de kerk van Paulatem. Het beschermde gebouw wordt vermoedelijk in maart of april verkocht.

Het gemeentebestuur van Zwalm kondigde enkele maanden geleden al aan, dat het heel wat kerken een andere bestemming wil geven. De Sint-Gangulfuskerk van Paulatem, die al enkele jaren leeg staat, wordt alvast verkocht.





Tijdens de komende gemeenteraad wordt de verkoopakte goedgekeurd waarmee de gemeente naar de openbare verkoop trekt. Daarin staat de instelprijs: 160.000 euro is de minimumprijs die Zwalm van het kerkje wil krijgen.





Wie de kerk koopt, wordt eigenaar van een beschermd monument, overigens het enige in Paulatem. "Die bescherming houdt natuurlijk beperkingen in. Bij elke aanpassing zal er dus moeten onderhandeld worden met Erfgoed. Een venster bijsteken of verwijderen zal zo goed als onmogelijk zijn", zegt schepen Johan De Bleecker.





Maar ook de bestemmingswijziging wordt binnen de perken gehouden. Alleen wie geen luidruchtige plannen heeft, maakt kans om eigenaar te worden van het kerkje van Paulatem. "Het gebouw kan een culturele bestemming krijgen, bijvoorbeeld als expositieruimte", licht de schepen toe. Wie de kerk koopt, krijgt er ook de inboedel bij. "Precies omdat de kerk beschermd is, mogen de heiligenbeelden, de preekstoel en het andere meubilair in de kerk blijven", weet de schepen.





