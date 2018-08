Stroompanne treft tientallen gezinnen 06 augustus 2018

02u26 0

Op verschillende plaatsen in Zwalm is vrijdagavond omstreeks 23.30 uur de stroom uitgevallen. Het ging om tal van straten in de deelgemeenten Meilegem, Beerlegem en Dikkele. "De stroompanne heeft in totaal bijna twee uur geduurd", weet schepen Johan De Bleecker (Open Vld). "Maar het is niet duidelijk wat de oorzaak was."





(TVR)