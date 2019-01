Streekpunt Zwalm zoekt vrijwilligers Frank Eeckhout

26 januari 2019

15u08 0 Zwalm Streekpunt Zwalm, een duurzaam toeristisch project voor Zwalm, de Zwalmstreek en de Vlaamse Ardennen, is op zoek naar vrijwilligers.

Sedert enkele jaren slaan de gemeente Zwalm en het provinciaal molencentrum Mola, de beheerder van de Zwalmmolen, de handen in elkaar voor de uitwerking van Streekpunt Zwalm. Het streekpunt is een onthaalpunt in het voormalige sluiswachtershuisje ‘Huisje van Palmyre’ rechtover de Zwalmmolen. De bezoekers kunnen er terecht voor toeristische info over de streek, de aankoop van streekproducten en erfgoedpublicaties en voor een bezoekje aan de Zwalmmolen. Dit onthaalpunt kan enkel maar kans op slagen hebben, als er voldoende vrijwilligers gevonden worden om het te bemannen.

Streekpunt Zwalm is geopend van maart tot eind oktober, elke donderdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Zie jij het wel zitten om in het toeristisch onthaal bezoekers te ontvangen? Heb je een passie voor Zwalm en de streek? Ben je liefhebber van streekproducten? Ben je gids in de regio? Neem dan zeker contact op met de dienst toerisme van de gemeente Zwalm. Dan kan je doen door te bellen naar het nummer 055/48.05.93 of te mailen naar toerisme@zwalm.be.