Speelgoedgeweren en rugzakken verboden tijdens carnaval in Zwalm Frank Eeckhout

17 januari 2019

16u29 0 Zwalm De politie verbiedt speelgoedgeweren en rugzakken tijdens carnaval in Zwalm. Daarnaast worden nog enkele tijdelijke maatregelen ingevoerd.

Zaterdag is er tussen 17 en 23 uur een verbod voor alle verkeer in beide richtingen in de Zuidlaan tussen het kruispunt met de Boekelbaan/Zottegemsesteenweg tot aan de aansluiting met de Hundelgemsebaan. Er wordt een wegomlegging voorzien. In een aantal staten wordt ook een parkeerverbod ingevoerd. Tijdens het evenement langsheen het parcours van de stoet geldt een algemeen rugzakverbod en een verbod op het dragen van speelgoedwapens. Zondag geldt er tussen 12.30 en 16.30 uur enkel een parkeerverbod in een aantal straten.

Het is de zesde keer dat de carnavalswagen uitrijden in Zwalm. De stoet vertrekt om 19.11 uur en er is een prijzenpot van 5.000 euro te verdelen. Na de stoet is er een carnavalsparty in café Ysebaert met dj’s Daddy Cool en Koen.