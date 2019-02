Snuffeldag in BSGO Zonnewijzer Zwalm Frank Eeckhout

23 februari 2019

10u27 0 Zwalm BSGO Zonnewijzer Zwalm organiseert op zondag 24 maart van 9.30 tot 12 uur een superleuke en gezellige snuffeldag.

“Peutertjes die binnenkort de stap naar school zetten, zijn samen met hun ouders welkom om kennis te maken met onze school, de leerkrachten en onze aanpak. Ze mogen rondneuzen en spelen in alle kleuterklasjes én deelnemen aan een zoektochtje met de paashaas", laat directeur Bert Schietse weten. Kan je er die dag niet bijzijn? Geen probleem, je kan de school contacteren op het nummer 0496/64.18.33 of via info@bszwalm om een afspraak te maken.