Sloopvergunning school terug ingetrokken 13 juni 2018

02u30 0 Zwalm De voormalige gemeenteschool in Nederzwalm kan dan toch niet worden gesloopt. Het Departement Omgeving heeft de sloopvergunning ingetrokken, vanwege een procedurefout.

Met veel trots kondigde de meerderheid in Zwalm vorige week aan dat de school kon worden afgebroken en ze haar plannen kon doorzetten: het aanleggen van een parking op die site. "We hebben de veldslag gewonnen. Alle bezwaren werden van tafel geveegd en we kregen een sloopvergunning", vertelde burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) toen. Diezelfde sloopvergunning wordt nu echter terug ingetrokken, vanwege een procedurefout. Zo werd er geen rekening gehouden met de voorlopige bescherming van het gebouw door minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). "Wij hadden bij de toekenning geen weet van de voorlopige bescherming, waardoor ongewild een procedurefout werd begaan", zegt de woordvoerster van Departement Omgeving Brigitte Borgmans. Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) betreurt de gang van zaken. "We trekken ons op aan het feit dat een onafhankelijk orgaan oordeelde dat de erfgoedwaarde van het gebouw niet van die aard is dat een bescherming aangewezen is. Helaas worden onze plannen nu wel even 'on hold' gezet of zelfs voorgoed gedwarsboomd wanneer er ook een definitieve bescherming komt." (TVR)