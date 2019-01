Slecht dorpstheater op installatievergadering gemeenteraad Frank Eeckhout

21u26 0 Zwalm Oppositiepartij Open Vld voerde een slecht theaterstuk op maandagavond bij aanvang van de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Zwalm. Kopman Johan De Bleecker haalde uit het niets uit naar wat hij noemt de mesthoopcoalitie van voorZwalm, N-VA en CD&V+. Zijn toespraak ging echter op in het rumoer.

De bedoeling van Open Vld was duidelijk: nog een keer natrappen naar de nieuwe coalitie. De liberalen kwamen in oktober als overwinnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen en sleepten 9 van de 19 zetels in de wacht. Toch werd Open Vld aan de kant geschoven door een monstercoalitie van voorZwalm (7), N-VA (2) en CD&V+ (1). Die uppercut is duidelijk nog lang niet verteerd bij de liberalen, wat ze maandagavond ook lieten merken. Meteen na de opening van de zitting nam Johan De Bleecker ongevraagd het woord en startte hij zijn toespraak. Bruno Tuybens maande uittredend gemeenteraadsvoorzitter Werner Baudewijn aan het reglement toe te passen en De Bleecker het zwijgen op te leggen. Het protest van Tuybens haalde amper iets uit want De Bleecker zette zijn toespraak onverstoord verder.

“Ongepast", reageerde Tuybens. “Zes jaar geleden heeft u mij wel het spreken belet toen ik hetzelfde wilde toen. En nu grijpt u niet in. Ik roep collega De Bleecker op zijn zinloze toespraak te stoppen.” Het protest bracht echter geen zoden aan de dijk. Al vragen we ons wel af of iemand gehoord heeft wat Johan De Bleecker aframmelde. Zij woorden gingen immers op in het protest van de meerderheidspartijen en in het rumoer van het publiek. Eens de rust was teruggekeerd, kon iedereen in alle sereniteit de eed afleggen.

Tijdens de eerste periode van drie jaar wordt Eric De Vriendt (CD&V+) burgemeester, waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek. De Vriendt zal in die periode ook de bevoegdheid van openbare werken voor zijn rekening nemen. Daarna wordt Bruno Tuybens (voorZwalm) opnieuw burgemeester. De eerste drie jaar is Tuybens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bovendien zal hij bevoegd worden voor financiën en het lokale economiebeleid.

Patrick Moreels (voorZwalm) wordt, als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, onder meer verantwoordelijk voor investeringen in de fietsinfrastructuur, snelheidsbeperkende maatregelen en trage wegen. Hij zal tevens de bevoegdheid van senioren- en jeugdbeleid voor zijn rekening nemen. Peter Van Den Haute (N-VA) wordt schepen van erfgoed en patrimonium, toerisme, externe communicatie, cultuur en sport. Na drie jaar neemt Van Den Haute de bevoegdheid van openbare werken over van Eric De Vriendt. Francia Neirinck (voorZwalm) krijgt leefmilieubeleid en ruimtelijke ordening. Als opvolgster van Eric De Vriendt zal Barbara Flamand (CD&V+) de laatste drie jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst uitoefenen. Tom Aelbrecht (voorZwalm), ten slotte, is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.