Slaap kindje, slaap...eens buiten IN ZWALMNEST DOEN BABY'S MIDDAGDUTJE IN BUITENLUCHT THOMAS VANDEWALLE

Ronny De Coster Een middagdutje in de gezonde buitenlucht doet altijd deugd. Zwalm In kinderdagverblijf Zwalmnest in Nederzwalm slapen de kinderen sinds enkele maanden buiten, zelfs met vriesweer. "Buiten slapen biedt enkel voordelen", stelt verantwoordelijke Cynthia Hellebaut. "Enkel bij storm en extreme temperaturen laten we ze binnen slapen."

Waarom kinderen binnen laten slapen als ze van de gezonde buitenlucht kunnen genieten? In Scandinavië is het al de normaalste zaak van de wereld. In kinderdagverblijf Zwalmnest in Nederzwalm is het dat sinds enkele maanden ook. "In het begin stonden heel wat ouders er nog sceptisch tegenover. Ze vonden het een gek idee, maar raakten al snel overtuigd", steekt lokaal verantwoordelijke Cynthia Hellebaut van wal.





"Buiten slapen biedt dan ook niks dan voordelen: de kindjes slapen veel rustiger, zijn meer uitgeslapen, ze hebben meer weerstand zodat ze minder ziek worden en de gezonde buitenlucht geeft hen voldoende vitamine D. Het concept past ook volledig in onze doelstelling om de kinderen zoveel mogelijk van de buitenlucht te laten genieten."





De kinderen doen hun middagdutjes in speciale babyhuisjes. Die lijken een beetje op grote konijnenhokken. "De bedjes zijn voorzien van gaas waardoor insecten, maar ook katten, honden en andere kinderen het kindje niet lastigvallen", vervolgt Cynthia. "Het bedje is maar aan één kant open en die kant staat tegen het raam. Zo kunnen we de slapers constant in de gaten houden." De kinderen worden vanaf ze zes maanden worden, mits toestemming van de ouders, buiten te slapen gelegd.





Ronny De Coster In deze bedjes liggen iedere dag twee kindjes te slapen.

Kledij aangepast

"Een baby kan zowel in de zomer als tijdens de winter van de buitenlucht genieten. De kleding van het kind wordt aangepast aan de weersomstandigheden", legt ze uit. "In de zomer zijn de kinderen licht gekleed, in de winter krijgen ze een dikke slaapzak met handschoenen en een muts. Enkel bij mist, stormachtig weer en extreem hoge of lage temperaturen slapen de kinderen niet buiten."





Ook voor moeilijke slapers blijken de buitenbedjes soelaas te brengen. "Ons zoontje was een slechte slaper in de crèche", vertelt de mama van Jakob. "Elke dag kwam hij doodmoe thuis en was de hele avond humeurig. Het was een onaangename situatie voor zowel de begeleidsters als voor ons. Toen de buitenbedjes werden aangekocht, veranderde de situatie plots. Onze Jakob sliep zo goed dat hij opnieuw een vrolijke baby was 's avonds."





Momenteel beschikt het Zwalmnest over twee buitenbedjes, waardoor niet ieder kindje buiten kan slapen. "Er wordt voortdurend afgewisseld. Door het grote succes hebben we nu alvast twee bedjes bijbesteld", besluit Cynthia met een knipoog.