SK Munkzwalm houdt barbecue in kantine 10 augustus 2018

Voetbalclub SK Munkzwalm organiseert zaterdag 8 en zondag 9 september zijn jaarlijkse barbecue in de kantine van de club. Er is een gevarieerd buffet met verschillende vleessoorten en een assortiment van groenten en sausen. Dat alles wordt aangeboden aan 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Kaarten kunnen aangeschaft worden in de kantine, bij de bestuursleden en bij de spelers van de club. Op zaterdag wordt de barbecue om 18 uur aangestoken, zodat de eetlustigen een half uur later al kunnen aanschuiven. Op zondag kan dat vanaf 11.30 uur. Meer info via www.skmunkzwalm.be. (TVR)