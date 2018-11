Sinterklaasshow in de Zwalmparel FEL

14 november 2018

Zwalm De gemeente Zwalm organiseert op zaterdag 1 december een Sinterklaasfeest in de Zwalmparel.

Het wordt een show met spel en dans, waar de kinderen en ook de ouders worden uitgenodigd door de pieten, om samen een oplossing te vinden voor het probleem van de Sint. Uiteraard worden er ook pakjes uitgedeeld. Er is keuze uit twee formules. In de voormiddag is er vanaf 9 uur ontbijt waarna de pakjes worden uitgedeeld. In de namiddag is er vanaf 13.30 uur koffie met gebak en het uitdelen van de pakjes. Het Sinterklaasfeest is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Wie ouder is dan 12 jaar betaalt 2 euro. Inschrijven kan via mail naar jeugd@zwalm.be of op het nummer 055/48.05.87.