Schwalmstadt op bezoek in Zwalm 01 augustus 2018

Enkele inwoners van de Duitse verbroederingsstad Schwalmstadt waren op bezoek in Zwalm. Het verbroederingscomité van Zwalm bezorgde hen een waardige ontvangst.





Op het programma stond onder andere een culturele uitstap met als hoogtepunt een bezoek aan Lille. Traditiegetrouw was er een academische zitting op het gemeentehuis, gevolgd door een uitwisseling van streekprodukten en afgesloten met een banket. Dit jaar ging deze activiteit door in het nieuwe gemeenschapscentrum De Munk.





(TVR)