School dan toch tegen de vlakte RUIMTE VLAANDEREN GEEFT VERGUNNING ONDANKS PROTEST THOMAS VANDEWALLE

06 juni 2018

02u50 0 Zwalm Ondanks het vele protest wordt de oude gemeenteschool in Nederzwalm nu toch gesloopt. Ruimte Vlaanderen gaf de toestemming. "Alle bezwaren worden van tafel geveegd", zegt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld).

Het Zwalmse gemeentebestuur diende enkele maanden geleden een aanvraag tot sloopvergunning in voor de school in de Schoolstraat in Nederzwalm. De gemeente wil na de verhuis van de Scouts de bouwvallige school slopen om er een parking aan te leggen en zo het tekort aan parkeerplaatsen in Nederzwalm op te lossen. Dat plan botste op veel protest van de oppositie en de Vrienden van de Zwalmse dorpen, een collectief dat ijvert voor een kwalitatieve omgang met erfgoed en ontwikkeling in Zwalm. Zo werd een petitie opgestart en werden heel wat bezwaren ingediend. Bovendien heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) de voormalige gemeenteschool begin maart voorlopig beschermd. Ruimte Vlaanderen veegde nu al die bezwaren van tafel en stelt dat de erfgoedwaarde van het gebouw niet van die aard is dat een bescherming aangewezen was.





Burgemeester Karen De Colfmacker reageert blij verrast. "Ik dacht dat we de veldslag hadden verloren. Het was een politiek spel geworden, maar Ruimte Vlaanderen heeft objectief geoordeeld. Wij zetten dus door met onze plannen om er een parking aan te legen. Door de voorlopige bescherming hebben we enkel nog een machtiging nodig om de sloopvergunning te kunnen uitvoeren."





Extra parking is er volgens de burgemeester dringend nodig. "De kerk van Nederzwalm is door het bisdom aangeduid als hoofdkerk. Naast de wekelijkse misvieringen zal het aantal begrafenissen, huwelijken en andere plechtigheden daardoor toenemen. Het kerkplein beschikt echter maar over zeven autostaanplaatsen en ook in de omliggende straten is het aantal parkeerplaatsen ontoereikend." Naast een parking plant de gemeente op de site ook picknicktafels, een speeltuig, een laadpaal voor elektrische wagens en ondergrondse glasbollen.





650 handtekeningen

De Vrienden van de Zwalmse dorpen betreuren de plannen. "Wij verzamelden meer dan 650 handtekeningen voor het behoud van het schooltje, waarvan een groot deel van de dorpsbewoners", zegt woordvoerder Geert Pauwels. "Toch luistert men niet naar hun noden. Wij blijven erbij dat het pand mogelijkheden biedt, zoals een horecazaak. Er bestaan alternatieven voor hetparkeerprobleem." Oppositie voorZwalm en N-VA delen die mening.